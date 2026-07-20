الذهب يعاود الارتفاع والفضة تقفز في الإمارات مع بداية الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق المحلية بالإمارات خلال تعاملات الاثنين 20 يوليو، مع بداية تداولات الأسبوع، بالتزامن مع تعافي أسعار المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، وسط تراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 484.00 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 448.25 درهماً، وعيار 21 نحو 429.75 درهماً، وعيار 18 نحو 368.25 درهماً، في إشارة إلى عودة المعدن الأصفر للمكاسب بعد موجة من التراجعات خلال الجلسات الماضية.

كما ارتفعت أسعار الفضة بصورة ملحوظة، إذ صعد سعر الغرام إلى 6.72 دراهم بزيادة 0.15 درهم، بينما ارتفعت الأونصة إلى 208.99 دراهم بزيادة 4.64 دراهم، وقفز سعر الكيلوغرام إلى 6,719.18 درهماً بارتفاع 149.18 درهماً، مدعوماً بتحسن الطلب على المعادن الثمينة.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات:

عيار 24: 484.00 درهماً

عيار 22: 448.25 درهماً

عيار 21: 429.75 درهماً

عيار 18: 368.25 درهماً

عيار 14: 287.25 درهماً

أسعار الفضة اليوم:

الغرام: 6.72 دراهم

الأونصة: 208.99 دراهم

الكيلوغرام: 6.719.18 درهماً