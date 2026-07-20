الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط

انخفضت أسعار الذهب اليوم ​الاثنين، إذ أدى تصاعد حدة الحرب في ‌الشرق ​الأوسط إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي أشار فيه عدد من صانعي السياسة في ⁠البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا للحد من ضغوط الأسعار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.4 بالمئة إلى 4000.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى ‌مستوى له في أسبوعين يوم ‌الجمعة وخسر 2.5 بالمئة على مدار الأسبوع.

وتراجعت ‌العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 4005.9 دولارات.

وتذبذب أداء الأسواق الآسيوية ​اليوم الاثنين ‌في مستهل ​أسبوع حافل بإعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي ستشكل اختبارا إضافيا لثقة المستثمرين في زخم الذكاء الاصطناعي.

قفزت أسعار ​النفط ⁠ثلاثة ⁠بالمئة، إذ تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 56.42 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1592.97 دولاراً. وصعد سعر ​البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1251.74 دولاراً.