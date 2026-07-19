تراجع أسبوعي للذهب والفضة

تكبدت أسعار الذهب خسائر ملحوظة بنهاية تعاملات الأسبوع، لتسجل أكبر تراجع أسبوعي لها في ستة أسابيع، بعدما تعرضت لضغوط بيعية ناتجة عن إعادة ترتيب المستثمرين لأولوياتهم الاستثمارية في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة. وهبطت أسعار المعدن الأصفر بنحو

3 % على مدار الأسبوع، لتصل أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى مستوى عند نحو 4015 دولاراً للأونصة عند الإغلاق.

كذلك شهدت أسعار الفضة العالمية تراجعاً ملحوظاً وسجل سعر الأوقية 56.04 دولاراً بتراجع نسبته 6.6 %. جاء هذا الانخفاض رغم تعافي الأسعار بشكل طفيف في جلسة الجمعة.