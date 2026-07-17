الذهب والفضة يواصلان التراجع في الإمارات مع نهاية الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق المحلية بالإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو، بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار المعادن النفيسة في الأسواق العالمية.

وبالمقارنة مع تعاملات أمس، انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 479.75 درهماً مقابل 486.25 درهماً، متراجعاً بنحو 6.50 دراهم، فيما هبط عيار 22 إلى 444.25 درهماً مقابل 450.25 درهماً، وعيار 21 إلى 426.00 درهماً مقابل 431.50 درهماً، بينما تراجع عيار 18 إلى 365.00 درهماً مقابل 370.00 درهماً.

كما واصلت الفضة انخفاضها، إذ تراجع سعر الغرام إلى 6.57 دراهم مقابل 6.73 دراهم أمس، وانخفضت الأونصة إلى 204.24 دراهم، فيما بلغ سعر الكيلوغرام 6.566 درهماً، في ظل استمرار الضغوط البيعية على المعادن النفيسة.

أسعار الذهب :

عيار 24: 479.75 درهماً

عيار 22: 444.25 درهماً

عيار 21: 426.00 درهماً

عيار 18: 365.00 درهماً

عيار 14: 284.75 درهماً

أسعار الفضة :

الغرام: 6.57 دراهم

الأونصة: 204.24 دراهم

الكيلوغرام: 6.566 درهماً