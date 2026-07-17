ارتفاع طفيف للذهب وضغوط التضخم تحد من مكاسبه

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم ​الجمعة، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة ‌وإيران إلى ​ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو. ⁠واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 3992 دولارا. ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو، إذ تجاوز ‌الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو والتي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى ‌من المتوقع.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كي.سي.إم ‌تريد "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار ‌النفط هذا الأسبوع يعني ‌أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل".

وتابع "لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق ​الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف ‌حيال التضخم والعائدات ​القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1605.62 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.86 دولاراً،وتتجه ​المعادن الثلاثة نحو تسجيل ‌خسارة أسبوعية.