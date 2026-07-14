الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، و تراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3993.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) ، بعد أن خسر حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4000.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 56.98 دولاراً للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوعين، ونزل البلاتين واحداً بالمئة إلى 1589.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1242.54 دولاراً.