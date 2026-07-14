الذهب يتراجع 3 بالمائة وهبوط المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت أسعار الذهب بنسبة ثلاثة بالمائة بعد تصاعد التوترات الإقليمية وتجدد الصراع الأمريكي الإيراني، مما أدى إلى انتعاش أسواق النفط.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية ثلاثة بالمائة إلى 3996.76 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى ?مستوى له منذ أول يوليو. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.6 بالمائة إلى 4005.7 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 3.8 بالمئة إلى 57.55 ?دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1599.47 دولار، ?وهبط البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1249.70 دولار.



