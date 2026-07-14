1.9 مليار سيولة الأسهم المحلية.. وصفقتان في دبي بـ 24 مليوناً

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية، ما دفع المستثمرين إلى التريث وتقليص وتيرة المخاطرة.

ويعكس أداء الأسواق في تداولات أمس الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و707.9 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 443.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 37.9 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.885 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.900 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و984.95 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 215.44 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ140 مليون درهم، ثم «اتحاد إنيرجي» بـ78 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5967.43 نقطة، منخفضاً بـ1.24%.

وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 1.87%، وجي إف إتش 1.48%، وتكافل الإمارات 1.34%، وسبينس 0.78%، فيما انخفضت أسهم تاكسي دبي 3.08%، وإعمار للتطوير 2.85%، وأمان 2.8%، والفردوس القابضة 2.73%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة شعاع كابيتال واتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 24 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة على 60.3 مليون سهم من أسهم شعاع كابيتال، فيما تم تنفيذ صفقة كبيرة على 3.8 ملايين سهم من أسهم اتحاد إنيرجي القابضة.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 95.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 419.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 323.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9903.73 نقاط، منخفضاً 0.33%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 180.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 153.7 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 110.3 ملايين درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم جي إف إتش 3.01%، وأبوظبي للموانئ 1.2%، وأدنوك للإمداد 1.15%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 1.1%. في المقابل، تراجعت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 4.78%، وبنك الشارقة 4.3%، وإي سفن - أذونات 4.25%، وبرجيل القابضة 3.6%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.16%، والبحرين 0.22%، ومسقط 0.44%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.01%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.67%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.16% ليغلق عند 10802 نقطة، بتداولات 4 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو بنحو 1% عند 26.50 ريالاً، وهبطت أسهم أكوا والصناعات الكهربائية وكابلات الرياض ومجموعة تداول بنسب تتراوح بين 1 و3%، وانخفض سهم الفخارية بنسبة 4% عند 17.06 ريالاً.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1% عند 65.55 ريالاً، وصعدت أسهم لوبريف والمتقدمة وسيرا والعربية وصافولا وتسهيل والماجدية وبترورابغ بنسب تراوحت بين 2 و5%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 14.293 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.834.274 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بـ0.67% ليغلق عند مستوى 52608 نقاط، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) 0.4% ليغلق عند مستوى 64370 نقطة، بينما ربح مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.68% ليغلق عند مستوى 24542 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.47% ليغلق عند مستوى 16563 نقطة، بينما صعد مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ0.36% ليغلق عند مستوى 22347 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بـ0.47% إلى 3873 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.6 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.