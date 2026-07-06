أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى





استقرت أسعار ⁠الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر الأسبوع الماضي وجاء أقل من المتوقع، إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.

و استقر سعر الذهب ​في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت اثنين بالمئة يوم الجمعة، عقب أربعة أسابيع متتالية من التراجع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.5 بالمئة لتصل إلى 4186.80 ‌دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت ​الفضة في المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1

بالمئة إلى ​62.4773 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت ⁠سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو حزيران.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1645.05 دولار للأوقية، ​وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1275.18 دولار

للأوقية.