«جي بي مورغان» يخفّض توقعات أسعار الذهب

خفّض بنك جي بي مورغان توقعاته لسعر الذهب خلال الربع الرابع 2026 بنحو 25 %، في إشارة إلى تبنّي رؤية أكثر تحفظاً تجاه أداء المعدن النفيس على المدى القريب، مع توقعات بتراجع زخم الطلب، وزيادة تأثير تحركات أسعار الفائدة الحقيقية في الأسعار.

ووفقاً لما نقله موقع بي إن كريبتو، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث 2026، قبل أن يرتفع إلى 4500 دولار للأوقية في الربع الرابع، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى وصول السعر إلى نحو 6000 دولار للأوقية بنهاية العام.

وأرجع البنك تعديل توقعاته، إلى تراجع الطلب من بعض القطاعات الرئيسة التي تدعم شراء الذهب، إلى جانب تزايد حساسية المعدن لتحركات أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يبقي الأسعار ضمن نطاقات محدودة خلال الأشهر المقبلة، بدلاً من استئناف موجة الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في وقت سابق.

ويُنظر إلى أسعار الفائدة الحقيقية، باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الذهب، إذ يؤدي ارتفاعها عادة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.