«عمالقة التكنولوجيا» خارج حسابات أسعار الفائدة

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خلال تداولات أمس مع ترقب المستثمرين لقرار متوقع من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ونزل داو جونز الصناعي 2.3 نقطة أو 0.01%، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.7 نقطة أو 0.21%، كما صعد ناسداك المجمع 89.4 نقطة أو 0.45%.

ورفضت أسهم عمالة التكنولوجيا حالة الترقب التي تسود «وول ستريت»، حيث قفز سهم شركة «تسلا» متجهاً لتحقيق إغلاق قياسي جديد، بعد توقعات إيجابية من المحللين، وصعد سهم شركة الملياردير «إيلون ماسك» بنحو 4.5% عند 455.01 دولاراً، خلال التداولات، وهو أعلى مستوى للسهم خلال الجلسات على الإطلاق. كما ارتفع سهم ألفابيت بأكثر من 3% وسهم أمازون بأكثر من 1.2%.

وارتفع سهم شركة «برودكوم» 7.1% ليواصل موجته الصعودية عقب إعلانها الأسبوع الماضي ارتفاع المبيعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2024 بأكثر من 50%، بينما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 2% مع توقعات أن السهم دخل منطقة التصحيح.