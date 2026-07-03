الذهب يتجه لأول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع

ارتفع الذهب بأكثر من ​واحد بالمئة اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أول ‌مكاسب أسبوعية ​في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد الذهب في المعاملات ⁠الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو . وزادت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بالمئة إلى 4193.20 دولاراً.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية 2.3 بالمئة، وهي الأولى له منذ ‌الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو ‌، إذ هدّأت ‌بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف ​من المتوقع من ‌المخاوف المرتبطة ​بالتضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض ⁠أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي ⁠يتوقع ⁠المتداولون حاليا بنسبة 54 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بانخفاض عن توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 62.43 ​دولاراً للاوقية، وزاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1660.05، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1284.40. والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها في أكثر من ​أسبوع وتتجه لمكاسب أسبوعية.