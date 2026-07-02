الذهب يواصل مكاسبه ويرتفع بأكثر من 2%

واصل الذهب مكاسبه ​وارتفع بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس بعد ‌أن ​أدت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات ⁠الفورية 2.4 بالمئة إلى 4126.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4139.20 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.7 بالمئة، مما جعل ‌المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى هاي ‌ريدج فيوتشرز "تشير أرقام الوظائف التي جاءت أقل من ‌المتوقع إلى انخفاض احتمالية رفع أسعار الفائدة في ‌وقت لاحق من هذا ‌العام.

وأظهر تقرير لوزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات الاقتصاديين التي ​كانت تشير ⁠إلى زيادة قدرها ⁠110 آلاف وظيفة.

واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة، وجاء ذلك في أعقاب تقرير صدر أمس الأربعاء ⁠أظهر أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في يونيو.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 51 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة في ‌سبتمبر انخفاضا من نحو 66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 61.53 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1613.35 دولاراً.

وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى ​1256.50 دولاراً.