الذهب يسجل خسارة أسبوعية رابعة



سجّل الذهب خسارة أسبوعية هي الرابعة على التوالي بنسبة 3.37 %، تحت ضغط عوامل عدة، بما في ذلك الإشارات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع محتمل لمعدلات الفائدة خلال العام الجاري، بما ينعكس على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً دورياً.

وسجلت العقود الآجلة للذهب مستوى 4073 دولاراً للأونصة تقريباً، مقارنة مع 4184 دولاراً للأونصة الأسبوع الماضي، وانخفضت الفضة بنسبة 10.79 % خلال الأسبوع.

وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة تحدياً كبيراً أمام جاذبية الذهب كأداة استثمارية؛ ففي بيئة اقتصادية تتميز بزيادة تكلفة الاقتراض، يفقد المعدن النفيس جزءاً من بريقه نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً دورياً. ونتيجة لذلك، يفضل الكثير من المستثمرين توجيه سيولتهم نحو القنوات التي تحقق عوائد مباشرة ومضمونة.