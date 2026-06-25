مجلس الذهب العالمي: تراجع الأسعار مجرد تصحيح مؤقت

يرى مجلس الذهب العالمي أن التراجع الحالي في أسعار الذهب مجرد تصحيح مؤقت لا بداية لدورة هبوط طويلة الأجل، حيث إن العوامل الأساسية الداعمة للأسعار لا تزال قائمة رغم الضغوط الحالية، بحسب أندرو نايلور، رئيس منطقة الشرق الأوسط في المجلس.

وقال أندرو نايلور رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى مجلس الذهب العالمي، إن التراجع الحالي في أسعار المعدن النفيس يعد مجرد تصحيح مؤقت، وليس بداية دورة هبوط طويلة الأجل.

وأوضح نايلور بحسب ما نقلته «اقتصاد الشرق» أن العوامل الأساسية الداعمة لأسعار الذهب لا تزال قائمة رغم الضغوط الحالية، مشيرًا إلى أن الذهب سيظل أداة تحوط فعالة ضد التضخم على المدى الطويل.

وأضاف أن من بين الضغوط التي تواجه الذهب حاليًا تراجع الطلب في الهند بسبب ارتفاع الضرائب على واردات المعدن النفيس، إلى جانب ضعف السوق الصينية مع تباطؤ قطاع العقارات فضلاً عن عوامل موسمية أخرى.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التراجع الذي يشهده المعدن الأصفر، حيث واصل الذهب تراجعه، بعدما نزل أمس دون 4000 دولار للأونصة لأول مرة نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر للدولار الأمريكي 0.8% هذا الأسبوع، ما يجعل المعادن النفيسة المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.