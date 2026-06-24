أسعار الذهب تواصل التراجع للجلسة الخامسة على التوالي





واصل الذهب التراجع اليوم الأربعاء مع صعود ​الدولار وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين ‌يقيم المستثمرون ​الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4087.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس ⁠آب 1.1 بالمئة إلى 4105.40 دولار.

وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل ‌من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول ‌الاتفاق الهش بين الجانبين.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ‌لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع ‌المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​هذا العام.

وينتظر المستثمرون ‌صدور بيانات الإنفاق ​الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، ⁠وهي المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي لقياس التضخم، والمقرر صدورها غدا الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

وقال الرئيس التنفيذي ​لبورصة ⁠دبي للذهب والسلع ⁠لرويترز إن البورصة ستطلق يوم الاثنين عقودا آجلة للذهب للتسوية في نفس اليوم بهدف الاستفادة من الطلب على أصول الملاذ ⁠الآمن والطبيعة الأسرع للبنية التحتية التجارية لتعزيز السيولة في سوق المعدن بالإمارة.

كما أعلن مجلس الذهب في غانا أمس الثلاثاء أنه سيقوم بمواءمة نظام تسعير الذهب لديه مع مؤشر بورصة لندن للمعادن المعترف به دوليا اعتبارا من ‌أول يوليو، مع فرض سقوف صارمة على أسعار الشراء لتشديد الانضباط ​في السوق والحد من التداول غير النظامي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 61.36 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1637.34 دولار ​والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى ‌1223.29 دولار.