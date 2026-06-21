الذهب يسجل ثالث خسارة أسبوعية متتالية

سجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية هي الثالثة على التوالي، متأثرة بارتفاع قوة الدولار وتزايد نبرة التشديد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتراجع المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً دورياً، بنسبة

1.55 % منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى مستوى يقارب 4184 دولاراً للأونصة، في حين انخفضت أسعار الفضة بنسبة

4.51 % خلال الفترة نفسها.

وكان اتفاق الولايات المتحدة وإيران قد منح الذهب دعماً مؤقتاً في بداية التداولات، غير أن تأثير قوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية بقي العامل الأبرز في الضغط على أسعار المعدن الأصفر ودفعه نحو التراجع.