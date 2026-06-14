ارتفاع الفائدة يعيد الضغط على الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الأسبوع، رغم إغلاقها جلسة الجمعة في المنطقة الخضراء، متأثرة بتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4218 دولاراً للأونصة، منخفضاً بنسبة 2.87 % خلال الأسبوع، في حين تراجعت الفضة بنسبة 1.42 %.

ويأتي هذا الأداء في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات والودائع، مع استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وتخضع العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب لمعادلة «كلفة الفرصة البديلة»؛ فالذهب ملاذ آمن تقليدي، لكنه «أصل لا يدر عوائد دورية».