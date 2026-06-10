الذهب يسجل أدنى مستوى في 11 أسبوعاً

انخفض الذهب بأكثر من ​واحد بالمئة اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى ‌له ​في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة. وهبط سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4187.59 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 ‌مارس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 4213.40 ‌دولاراً.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة ‌الذهب المسعر به بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى.

وارتفعت أسعار ‌النفط واحدا بالمئة، مما أثار المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات ​بأن أسعار ‌الفائدة ستظل مرتفعة ​لفترة أطول.

وقال إيليا سبيفاك ⁠رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف "الدافع الحقيقي هو التحول في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي ⁠وارتفاع ⁠العائدات والدولار. أعتقد أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الذهب".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 64.43 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1678.10 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ​1212.31 دولاراً.