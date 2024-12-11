أرباح مالكة «زارا» تقفز 8.5 % في 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة إنديتكس الإسبانية، مالكة سلسلة متاجر «زارا»، بنسبة 8.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليسجل 4.45 مليارات يورو (4.68 مليارات دولار)، مقارنة بـ4.10 مليارات يورو (4.31 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ومع ذلك، جاء صافي الربح العائد على حقوق المساهمين أقل من توقعات المحللين البالغة 4.52 مليارات يورو (4.75 مليارات دولار).

وتراجع سهم «إنديتكس»، الذي ارتفع بنحو 30 % هذا العام، بنسبة 6 % في التعاملات المبكرة مع استيعاب المستثمرين للنتائج التي تضررت من تقلبات العملة والفيضانات الشديدة في إسبانيا، أكبر أسواق إنديتكس.

وارتفعت مبيعات أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم بنسبة 7 % خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 أكتوبر إلى 27.4 مليار يورو (28.8 مليار دولار).

وخلال الربع الثالث ارتفع صافي الربح 6 % إلى 1.68 مليار يورو. ورغم أن الأرباح حطمت الرقم القياسي لربع واحد، فإنها كانت أقل من صافي الربح البالغ 1.77 مليار يورو الذي توقعه المحللون.

وأعلنت «إنديتكس» عن بداية جيدة للربع الأخير، مع ارتفاع مبيعات المتاجر وعبر الإنترنت في الفترة من 1 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.