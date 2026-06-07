احتمالات رفع الفائدة تطفئ بريق الذهب

سجل الذهب الفوري خسارة أسبوعية بنحو 4 % إلى مستوى 4375 دولاراً للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس إلى 4405 دولارات.

وعزز تقرير الوظائف الأمريكية الإيجابي الصادر الجمعة من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

أما سعر الفضة فقد أغلق عند 73.83 دولاراً بانخفاض نسبته 2.48 %. تأتي هذه التوقعات المتزايدة لرفع الفائدة كعامل ضغط مباشر وقوي على أسعار المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة؛ فكلما يتجه الفيدرالي نحو زيادة الفائدة، كلما تزايدت جاذبية السندات وعوائد الخزانة الأمريكية على حساب الذهب.

ومن المعروف أن الذهب يعد أصلاً استثمارياً «لا يدر عائداً»، فهو لا يمنح حائزيه توزيعات أرباح دورية أو فوائد منسوبة مثلما تفعل السندات أو الأسهم.