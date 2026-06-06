قوة سوق العمل الأمريكي تعمّق خسائر الذهب

عمّقت أسعار الذهب خسائرها، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، عقب صدور بيانات أظهرت قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات، تراجع سعر الذهب (تسليم أغسطس) 72 دولاراً أو 1.6% إلى 4433.10 دولاراً للأونصة، فيما تراجع سعر الذهب الفوري 58.28 دولاراً أو 1.30% إلى 4416.52 دولاراً، ونزل سعر الفضة (تسليم يوليو)، 1.88 دولار أو 2.55% إلى 72.09 دولاراً للأونصة، وهبط السعر الفوري للفضة 2.88 دولار أو 3.9% إلى 71.004 دولاراً.

وهبط السعر الفوري للبلاتين 37.51 دولاراً للأونصة أو 2% إلى1860.17 دولاراً، فيما زاد سعر البلاديوم 0.80% أو 10.41 دولارات إلى 1321.09 دولاراً للأونصة. وأضاف الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة خلال مايو، وهو أكثر من التوقعات البالغة 85 ألفاً. كما استقر معدل البطالة عند 4.3%.