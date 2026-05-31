الذهب تحت ضغط مخاوف التضخم

سجلت أسعار الذهب خسارة شهرية في مايو، متأثرة بمخاوف التضخم والتوقعات المرتبطة باحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لاحقاً، بما يؤثر سلباً في شهية المخاطرة في الأسواق.

وبلغ سعر الذهب الفوري في نهاية التعاملات 4519.64 دولاراً للأوقية. كما سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة (تسليم أغسطس) 4550.00 دولاراً.

وكان الذهب الفوري قد سجل أدنى مستوى له في شهرين عند 4365.76 دولاراً يوم الخميس الماضي. وشهد الذهب انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.47 %. على الجانب الآخر، سجلت الفضة مكاسب أسبوعية، بعدما بلغت أكثر من 75 دولاراً للأونصة بارتفاع شهري بنسبة 2.02 %.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مباشر في جاذبية الذهب بالأسواق العالمية.