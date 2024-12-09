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أعمال

60 طناً مشتريات بنوك العالم المركزية من الذهب في أكتوبر

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البيان

كثفت بنوك العالم المركزية من شراء الذهب في أكتوبر الماضي حيث بلغت مشترياتها 60 طناً في أعلى مستوى مسجل منذ بداية العام الجاري 2024، وفق تقرير لمجلس الذهب العالمي.

وبحسب التقرير كانت الهند أكبر مشتري للمعدن النفيس في أكتوبر الماضي، حيث اشترت 27 طناً من الذهب ومنذ بداية العام وصلت مشترياتها إلى 77 طناً، وهو ما يزيد بخمس مرات عن مشترياتها في العام الماضي وفق روسيا اليوم.

فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية في قائمة أكبر مشتري المعدن الأصفر في أكتوبر الماضي، حيث بلغت مشتريات أنقرة 17 طناً، وزادت تركيا مشترياتها من المعدن بواقع 72 طناً منذ بداية العام، ويمثل الذهب 34% من إجمالي احتياطيات تركيا.

وفي المرتبة الثالثة جاءت بولندا، التي وصلت مشترياتها من الذهب في أكتوبر الماضي 8 أطنان، ومنذ بداية العام بلغت المشتريات 69 طناً، ومن ثم في المرتبة الرابعة جاءت كازاخستان بمشتريات بلغت 5 أطنان من الذهب.

وبعد كازاخستان جاءت التشيك وقيرغيزستان، اللتين بلغت مشترياتهما من الذهب طنين (2 طن)، ومن ثم غانا طنا واحدا.