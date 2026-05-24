الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار والفضة مستقرة

سجل الذهب ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي وتذبذب أسعار النفط.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري إلى 4502 دولار للأوقية، بتراجع أقل من 1 % خلال الأسبوع. كما سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي نحو 4502 دولار. أما الفضة فقد سجل سعر الأوقية ارتفاعاً بنسبة 0.87 % إلى 76.6 دولاراً للأوقية.

يأتي ذلك مع تزايد حالة الحذر لدى المستثمرين مع إعادة تسعير توقعات التضخم، إذ دفعت التقلبات في أسعار الطاقة الأسواق إلى افتراض أن الضغوط التضخمية قد تظل أكثر رسوخاً مما كان متوقعاً سابقاً، ما يعزز الميل نحو بعض الأصول الدفاعية، لكنه في الوقت نفسه يقلّص شهية المخاطرة في أسواق السلع، بما فيها الذهب الذي لا يدر عائداً.