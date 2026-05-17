الذهب يفقد بريقه.. والفضة تهدأ



سجل الذهب في التعاملات الفورية بنهاية الأسبوع 4556 دولاراً للأوقية، بانخفاض بنسبة 3 % خلال الأسبوع، ليختم التعاملات عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وكان المعدن الأصفر تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، كما أنه يرزح تحت وطأة المخاوف المتزايدة بشأن التضخم بسبب حرب إيران والرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة.

أما سعر الفضة، فقد تراجعت الأوقية من 81.33 دولاراً نهاية الأسبوع قبل الماضي إلى 77.52 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض 4.7 %. وقال إدوارد مير المحلل لدى ‌«ماريكس»: شهدت أسعار المعادن النفيسة عمليات بيع مكثفة لعدة أسباب. فالدولار قوي للغاية اليوم.

كما أننا نشهد ارتفاعاً في أسعار عوائد السندات ليس فقط في الولايات المتحدة، بل ‌في أنحاء العالم.