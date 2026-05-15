الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

انخفض الذهب ​الجمعة بأكثر من 2 % مع تراجع الإقبال عليه، ‌إذ أدى ​ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 4551.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من مايو، ويتجه الذهب ⁠إلى تسجيل خسائر أسبوعية، إذ تراجع 3.4 % منذ بداية الأسبوع.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 2.8 % إلى 4556.40 دولاراً.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية ‌لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريباً، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

كما زاد الدولار أيضاً، ‌مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة ‌بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة في ستون ‌إكس «ارتفعت العوائد والدولار بسبب المخاوف ‌التضخمية المتزايدة، الناجمة جزئياً عن الأعمال العدائية في الخليج والمدعومة ببيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر ​أسعار المستهلكين لشهر ‌أبريل ​التي صدرت هذا الأسبوع».

وزاد سعر ⁠خام برنت 7.8 % هذا الأسبوع ليجري تداوله فوق 109 دولارات للبرميل مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.

وانخفض ​الذهب بنحو ⁠13 % ⁠منذ بداية الحرب في أواخر فبراير، وزادت أسعار الطاقة لتتصاعد المخاوف من التضخم ويزيد احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت سلسلة من ⁠تقارير التضخم هذا الأسبوع خطر تأثر السلع والخدمات الأخرى بارتفاع أسعار الطاقة مما أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية على الأمد القريب.

وأضافت أوكونيل «ظل الذهب حذراً إزاء حرب الخليج لفترة طويلة الآن، وأدى سيل الأخبار الواردة من الهند ‌هذا الأسبوع فيما يتعلق برسوم الاستيراد إلى تفاقم التوترات في سوق ضعيفة بالفعل».

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 6.3 % إلى 78.26 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 3.1 % إلى 1991.33 دولاراً، وهبط البلاديوم 1 % إلى 1422.41 دولاراً. (لندن - رويترز)