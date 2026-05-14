الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الخميس، ​مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز ‌فيه ​المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4699.87 دولاراً للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4706.90 دولارات.

ويعتزم ترامب عقد سلسلة من الاجتماعات مع شي في بكين بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ ‌على هدنة تجارية هشة وبحث قضايا شائكة مثل حرب إيران.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر ‌بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت ‌أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر ‌زيادة لها في أربع ‌سنوات في أبريل مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث ​مؤشر على ‌تسارع التضخم ​وسط صراع الشرق الأوسط.

ووافق مجلس ⁠الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يواجه فيه ​البنك ⁠المركزي الأمريكي تضخما ⁠متزايدا قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترامب.

وقالت سوزان كولينز رئيسة بنك ⁠الاحتياطي الاتحادي في بوسطن لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تتوقع أن تهدأ ضغوط التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران في نهاية المطاف، وإن الصدمة الحالية حجبت الأدلة على أن التضخم ‌الأساسي لا يزال في اتجاه الهبوط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 87.64 دولاراً للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2151.38 دولاراً وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة ​إلى 1506.19 دولاراً.