الذهب يستقر قبيل قمة أمريكية صينية

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية ​اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون قمة أمريكية صينية مهمة ‌في بكين، ​مع متابعة التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4713.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.7 بالمئة إلى 4721.80 ⁠دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق ‌دائم.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتناقشان ‌بِشأن حرب إيران، وحث الصين على "الانضمام إلينا في ‌هذه العملية الدولية" لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وانخفضت ‌أسعار النفط اليوم الأربعاء ‌بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، إذ يترقب المستثمرون التطورات حول وقف ​إطلاق النار الهش في ‌حرب إيران.

وسجلت أسعار ​المستهلكين في الولايات المتحدة ⁠ارتفاعا حادا في أبريل للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب ​من ⁠ثلاث سنوات، وهو ⁠ما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير لفترة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس ⁠الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمدة 14 عاما، في خطوة مهمة نحو توليه منصب الرئيس القادم للمجلس خلفا لجيروم باول.

ورفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من ستة بالمئة ‌إلى 15 بالمئة في إطار جهودها للحد من المشتريات من الخارج وتخفيف الضغط ​على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 87.40 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2124.70 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 ​بالمئة إلى 1497 ‌دولارا.