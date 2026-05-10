الذهب يتنفس الصعداء.. والفضة تتألق

تنفس الذهب الصعداء بعد خسارة شهرية في أبريل بنحو 1 % ، ليسجل مكاسب أسبوعية في الأسبوع المنتهي في 8 مايو. تأتي تلك المكاسب في ظل تفاؤل المستثمرين في ما يخص إمكانية إنهاء حرب إيران، ما من شأنه تخفيف وتيرة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

وبحسب أداة «CME FedWatch»، ترى الأسواق بحلول يوم الجمعة احتمالاً بنسبة 14 % لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا العام، بانخفاض عن حوالي 22 % في اليوم السابق.

وسجلت أسعار المعدن الأصفر 4719 دولاراً للأونصة الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 % خلال الأسبوع. كما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 4730 دولاراً. أما الفضة فقد اختتمت الأسبوع على سعر 78.72 دولاراً بارتفاع نسبته 6.32 %.