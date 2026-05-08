الذهب إلى 4740 دولاراً

عززت أسعار الذهب مكاسبها، أمس، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو 1% أو 46.2 دولاراً عند 4740.6 دولاراً للأونصة.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1% عند 4734.01 دولاراً للأونصة، وأضاف لنظيره الفضة نحو 4.55% عند 80.85 دولاراً للأونصة. وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.1% إلى 97.9 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 5% عند 81.175 دولاراً للأونصة، وزادت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.9% عند 2078.85 دولاراً، وارتفعت نظيرتها البلاديوم 0.35% عند 1540.49 دولاراً.

وتترقب الأسواق حالياً صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 67 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة بإضافة 178 ألفاً في مارس.