الذهب يستقر قرب ذروة أسبوعية ترقباً لاتفاق أمريكي إيراني

استقرت أسعار ​الذهب بشكل عام بالقرب من ‌أعلى ​مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس إذ يلتزم المستثمرون الحذر في انتظار المزيد من التفاصيل حول اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4688.16 ‌دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه ‌بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء ‌إلى أعلى مستوى له ‌منذ 27 ‌أبريل.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم يونيو ​0.1 بالمئة إلى 4696.60 ⁠دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في ‌المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 77.16 دولاراً ​للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2062.50 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1533.25 دولاراً.