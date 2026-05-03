الفضة تلمع.. والذهب يخفت

سجّلت أسعار الذهب خلال شهر أبريل تراجعاً شهرياً بنحو 1 %، في حركة تعكس تحولاً مؤقتاً في شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة، وسط توازن دقيق بين ضغوط السياسة النقدية، ومخاوف الجغرافيا السياسية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 1 % خلال الشهر، ليصل إلى 4618 دولاراً للأونصة، في حين بلغت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مستوى 4629 دولاراً.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً أداة تحوّط رئيسة ضد التضخم وعدم اليقين، فإن بيئة أسعار الفائدة الراهنة والتوقعات الحالية، تواصل لعب دور ضاغط على أدائه.

أما سعر الفضة، فقد سجلت الأوقية بنهاية شهر أبريل الماضي 73.5 دولاراً، مرتفعة بنسبة 5 %، مقارنة بنهاية شهر مارس الماضي والذي سجلت فيه 69.9 دولاراً.