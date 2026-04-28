الذهب ينخفض 2.1% والفضة 3.3%

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء ​إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع، مع استمرار المخاوف بشأن ‌التضخم بعد أن ​بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن أحدث اقتراح تقدمه إيران لإنهاء الحرب، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4585.21 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت جرينتش، ليسجل أدنى مستوياته منذ الثاني من ⁠أبريل.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو اثنين بالمئة إلى 4598.40 دولاراً.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة زانر ميتالز "أعاد ذلك إحياء التشاؤم إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط. رفضت إدارة ‌ترامب أحدث عرض من إيران، وبالتالي لا يزال المضيق مغلقا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وإحياء المخاوف بشأن التضخم مع اقتراب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق ‌المفتوحة هذا الأسبوع. وهذا ما دفع الذهب إلى أدنى مستوياته في ‌أربعة أسابيع".

وقال مسؤول أمريكي إن ترامب غير راض عن أحدث مقترح ‌إيراني لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل ‌شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى تسوية للصراع الذي أثر على تدفق إمدادات الطاقة وفاقم التضخم وأودى ​بحياة الآلاف.

وارتفعت أسعار ‌النفط بأكثر من ثلاثة ​بالمئة إذ أدى تعثر الجهود الرامية لإنهاء ⁠حرب إيران إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا بشكل كبير، مما يقيد الإمدادات من الشرق الأوسط، لكن إعلان الإمارات عن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حد ​من المكاسب.

ويؤدي ارتفاع ⁠أسعار النفط الخام ⁠لتزايد الضغوط التضخمية، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة. وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الإقبال على ⁠المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين. وسيتابعون أيضا عن كثب تصريحات رئيسه جيروم باول.

وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك ‌كندا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة التعداد والإحصاءات في هونج كونج أن الصين، أكبر مستهلك ​للذهب في العالم، استوردت كمية صافية بلغت 47.866 طناً في مارس، ارتفاعا من 46.249 طناً في فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 72.99 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1956.69 دولاراً، ​وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة ‌إلى 1463.39 دولاراً.