استقرار «وول ستريت» في انتظار بيانات الوظائف

استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مسجلة انخفاضاً طفيفاً، الثلاثاء، بعد أن صعد مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك إلى مستويات غير مسبوقة في الجلسة الماضية، وذلك وسط ترقب لصدور تقرير الوظائف المهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى جانب المزيد من البيانات والتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 12.4 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 44769.58 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 4.2 نقاط أو 0.07 بالمئة إلى 6042.97 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.6 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 19364.343 نقطة.

وسجل كل من مؤشر ستاندر أند بورز 500 ومؤشر ناسداك مستويات قياسية مرتفعة، الاثنين، مما أضاف إلى مكاسبهما القوية بعد الانتخابات. منذ تصويت 5 نوفمبر، ارتفع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 4.6%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.2%. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 6% منذ ذلك الحين، ويتداول بالقرب من مستوى 45000 نقطة.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، وسط ترقب المستثمرين للتطورات السياسية في فرنسا واحتمالات انهيار الحكومة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.57 بالمئة بقيادة قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية اللذين زادا 0.9 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وتجاوز مؤشر داكس الألماني مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد ارتفاعه بنسبة 0.35%. كما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.51%، وفوتسي الإيطالي 1.16%.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1% في الوقت الذي تتأهب فيه حكومة البلاد لانهيار شبه مؤكد، الأربعاء، بعد أن قدمت أحزاب اليمين واليسار المتطرفة اقتراحات لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وجاء سهم شركة وورلدلاين من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 وواصل تحقيق المكاسب التي بدأها في اليوم السابق بعد أن اجتذبت مجموعة المدفوعات الفرنسية اهتماماً مبكراً بالاستحواذ من شركات استثمار خاصة.

وانخفض سهم مرسيدس بنز باثنين في المئة بعد أن خفض بنك باركليز توصيته لأسهم الشركة الألمانية لتصنيع السيارات.

اليابان

سجل المؤشر نيكاي الياباني، أمس، أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع بدعم من موجة ارتفاع واسعة النطاق قادتها أسهم شركات صناعة الرقائق ذات الوزن الثقيل، وذلك بعد إغلاق قوي في وول ستريت خلال الليل.

وارتفع نيكاي 1.9 بالمئة إلى 39248.86 نقطة بعد صعوده بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 بالمئة ليبلغ 2753.58 نقطة.