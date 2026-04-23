الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم





تراجعت أسعار الذهب وسط ​تداولات متقلبة اليوم الخميس إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ‌تفاقم المخاوف حيال ​التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون وضوح مسار محادثات السلام المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

بحلول الساعة بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بالمئة إلى 4705.09 دولارات للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.6 بالمئة إلى 4722.10 دولاراً.

وظلت أسعار خام ⁠برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

قال تيم واترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ‌سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من ‌خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية ‌رفع أسعار الفائدة.

وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ‌فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ‌المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 78.06 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 2080.35 دولاراً، كما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1553.01 دولاراً.