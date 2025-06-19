الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بدافع من المخاوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران بينما سجل البلاتين أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3374.49 دولار للأوقية (الأونصة). فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3391 دولارا.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق لدى سيتي إندكس وفوركس دوت كوم "نشهد تدفقات استثمارية على الذهب بوصفه من أصول الملاذ الآمن، وهو أمر ليس مفاجئا في ظل ما يحدث... وسط القتال بين إيران وإسرائيل".

وأضاف أن أسواق الأسهم تراجعت، مما يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس.

وقالت إسرائيل اليوم الخميس إنها قصفت محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة العاملة على ساحل الخليج، مما قد يشكل تصعيدا كبيرا في حربها الجوية على إيران.

لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال في وقت لاحق من اليوم إنه "كان من الخطأ" أن يصرح متحدث عسكري بأن إسرائيل ضربت موقع بوشهر النووي في إيران.

ومن ناحية أخرى، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير أمس. ويتوقع صناع السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، لكنهم توقعوا وتيرة خفض أبطأ بعد ذلك نظرا للآفاق الاقتصادية الصعبة.

ومع ذلك، حذر رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول من التعويل بقوة على هذه التوقعات، مشيرا إلى التضخم "الكبير" المتوقع مع اقتراب فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات.

وغالبا ما يستخدم الذهب ملاذا آمنا لحفظ القيمة في أوقات الضبابية الجيوسياسية والمالية. ويستفيد المعدن الأصفر من انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين اليوم 2.5 بالمئة ليصل إلى 1289.71 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014.

وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1036.74 دولار، وانخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 36.31 دولار.

(إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)