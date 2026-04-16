ارتفاع الذهب والفضة وسط آمال عودة المفاوضات

ارتفعت أسعار ​الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، ‌وسط ​تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ⁠وأثارت مخاوف من تفاقم التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولاراً ‌للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة ‌إلى 4852.40 دولاراً.

وحوم الدولار ‌بالقرب من أدنى ‌مستوى له في أكثر من شهر ​مما يجعل السلع ‌المقومة ​به مثل الذهب ⁠أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب ⁠أمس ⁠الأربعاء عن تفاؤلها إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع ⁠إيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ‌ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى ​80.17 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1590.14 ​دولارا.