أسعار الذهب في أسواق الإمارات اليوم

سجلت أسعار الذهب في أسواق الإمارات المحلية اليوم انتعاشاً طفيفاً، متأثرةً بحركة المعدن النفيس في التداولات والبورصات العالمية، ووفقاً للأسعار المعلنة في أسواق الذهب بالدولة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 575 درهماً، متفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية وحالة العرض والطلب.
وجاءت أسعار الذهب في الإمارات حسب العيارات كالتالي:
عيار 24: 575.25 درهماً
عيار 22: 532.50 درهماً
عيار 21: 510.75 دراهم
عيار 18: 437.75 درهماً
كما سجلت أيضاً أسعار الفضة ارتفاعاً طفيفاً وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الفضة:
سعر الأونصة: 281.58 درهماً
سعر الجرام: 9.05 دراهم
سعر الكيلو: 9053.00 درهماً
حركة السوق العالمي:
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4768.19 دولارا للأوقية عند الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4790.70 دولارا.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 76.27 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2071.75 دولارا، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1576.23 دولارا.