أسعار الذهب في أسواق الإمارات اليوم





سجلت أسعار الذهب في أسواق الإمارات المحلية اليوم انتعاشاً طفيفاً، متأثرةً بحركة المعدن النفيس في التداولات والبورصات العالمية ، ووفقاً للأسعار المعلنة في أسواق الذهب بالدولة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 575 درهماً، متفاعلاً مع المتغيرات ‏الاقتصادية وحالة العرض والطلب‎.‎

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات حسب العيارات كالتالي: ‏

عيار 24: 575.25 درهماً

عيار 22: 532.50 درهماً

عيار 21: 510.75 دراهم

عيار 18: 437.75 درهماً

كما سجلت أيضاً أسعار الفضة ارتفاعاً طفيفاً وجاءت الأسعار كالتالي: ‏

أسعار الفضة:‏

سعر الأونصة: 281.58 درهماً

سعر الجرام: 9.05 دراهم ‏

سعر الكيلو: 9053.00 درهماً

حركة السوق العالمي‎:‎

وعلى الصعيد العالمي ، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4768.19 دولارا للأوقية عند الساعة 02:37 بتوقيت ‏غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ⁠السابع من أبريل في الجلسة السابقة.‏

‏ وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4790.70 دولارا‎.‎

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 76.27 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 ‏بالمئة إلى 2071.75 دولارا، وزاد البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1576.23 دولارا‎.‎