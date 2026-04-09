الذهب دون تغير مع ترقب محادثات أمريكا وإيران

لم يطرأ تغير يذكر على ​أسعار الذهب اليوم الخميس مع تمسك المستثمرين بالحذر ‌انتظارا لإشارات أكثر ​وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم.

بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند ⁠4715.42 دولاراً للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولاراً.

وقصفت إسرائيل لبنان بأعنف هجماتها حتى الآن أمس الأربعاء ‌مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً ودفع إيران إلى التهديد بالرد وأشارت إلى أنه سيكون من "غير ‌المنطقي" المضي قدما في المحادثات لإبرام اتفاق سلام ‌دائم مع الولايات المتحدة.

وخسر الذهب في المعاملات ‌الفورية أكثر من ‌10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير ​إذ أدى ارتفاع أسعار ‌الطاقة إلى ​تفاقم المخاوف بشأن التضخم ⁠ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد يومي ​17 و18 ⁠مارس أن عددا متزايدا من صانعي السياسة يشعرون بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لكبح التضخم الذي ⁠استمر في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، لا سيما عقب اندلاع الحرب مع إيران.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت ‌لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك ​المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية

0.4 بالمئة إلى 73.83 دولاراً للأوقية وخسر البلاتين

0.2 بالمئة إلى 2025.75 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1559.29 ‌دولاراً.