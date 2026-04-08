الذهب عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع بعد وقف الهجمات على إيران

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى ​في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع إعادة الأسواق ‌تقييم المخاطر على ​المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في ⁠المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4812.49 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس.

وزادت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 3.4 بالمئة إلى 4841.60 دولاراً.

وقال ترامب إنه وافق على تعليق القصف والهجمات لمدة ‌أسبوعين وإن الولايات المتحدة تلقت مقترحا من 10 ‌نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض ‌بناء عليه.

وجاء هذا الإعلان ‌بعد أن حدد ترامب في وقت سابق موعدا نهائيا لإيران لإعادة فتح مضيق ​هرمز أو مواجهة ‌هجوم أمريكي ​واسع على البنية التحتية.

وقال تاي وونج ⁠تاجر المعادن المستقل "هذا ارتفاع تلقائي ناجم عن الارتياح، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم (بوقف إطلاق النار). بالنسبة ​للذهب، سيشكل ⁠المتوسط المتحرك ⁠لمدة 200 يوم عند 4930 دولارا ثم 5000 دولار عقبتين رئيسيتين. وبالمثل، فإن 80-81 دولارا هو مستوى مهم للفضة".

وانخفض الذهب، الذي ‌بدأ العام بقوة، بأكثر من ثمانية بالمئة منذ اندلاع الحرب مع إيران في ​28 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 76.48 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى 2020.57 دولاراً، وصعد البلاديوم 4.1 بالمئة ​إلى 1529.35 دولاراً.