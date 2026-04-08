الذهب والفضة يلمعان من جديد مع خفض توترات الشرق الأوسط

في موجة تفاؤل اجتاحت الأوساط الاستثمارية العالمية، سجلت الملاذات الآمنة والأصول الرقمية ارتفاعات ملحوظة فور الإعلان عن خفض توترات الأزمة في الشرق الأوسط. وشهدت جلسة التداول اليوم "لمعاناً" استثنائياً للذهب والفضة، تزامناً مع عودة الروح لسوق الكريبتو الذي استعاد مستوياته النفسية الهامة.

رغم أن خفض التوترات عادة ما يدفع المستثمرين بعيداً عن الملاذات الآمنة، إلا أن استقرار التوقعات الاقتصادية وتراجع حدة القلق بشأن سلاسل الإمداد أعطى دفعة قوية للمعادن الثمينة: حيث ارتفع الذهب بنسبة 3.5% ليتجاوز حاجز 4,850 دولاراً للأوقية. فيما سجلت الفضة أداءً مبهراً بقفزة بلغت 6% لتصل إلى مستوى 76.05 دولاراً.





وتنفست العملات المشفرة الصعداء مع تراجع مخاطر النزاع المسلح، حيث تحولت شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، مما أدى إلى صعود جماعي للعملات الرقمية الكبرى:قادت بتكوين المسيرة بارتفاع 2.5%، لتنجح في كسر حاجز 71,000 دولار.

إيثريوم : سجلت نمواً بنسبة 4%.

سولانا: كانت الأبرز بين العملات البديلة بصعود بلغ 4.6%.

إكس أر بي زادت بنسبة 2.5%.

دوجكوين : ارتفعت بنسبة 3.6%.