الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة ​اليوم الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار، في حين أدى ‌هبوط أسعار ​النفط إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالمياً وسط تقارير عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4568.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠0100 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.8 بالمئة إلى 4569.40 دولاراً.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية ‌أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما هدأ المخاوف المرتبطة بالتضخم ‌بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى ‌إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب ‌في الشرق الأوسط.

وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في ​جهودها الرامية إلى ‌التفاوض لإنهاء ​الحرب مع إيران، بما في ⁠ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أكد مصدر أن واشنطن أرسلت مقترح تسوية إلى ​إيران ⁠من 15 ⁠نقطة.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن إيران قدمت تنازلا قيّما يتعلق بالطاقة غير النووية ومضيق هرمز، دون ⁠أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية أن المتداولين ‌لا يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) هذا العام.

وبالنسبة للمعان النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة الى 73.94 دولاراً. وزاد البلاتين 2.6 بالمئة الى 1984.05 دولاراً وارتفع البلاديوم 1.5 ​بالمئة الى 1461.75 ‌دولاراً.