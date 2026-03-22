الذهب يتراجع بأكبر خسارة أسبوعية منذ سنوات



سجّلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً خلال الأسبوع الجاري، في واحدة من أسوأ موجات الهبوط التي يشهدها المعدن الأصفر منذ سنوات، حيث انخفض بنسبة 11.26 % مسجلاً بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ سبتمبر 2011.

كما يتجه الذهب نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008، رغم احتفاظه بجزء من مكاسبه منذ بداية العام والتي تُقدّر بنحو 5 %.، وانخفضت الفضة كذاك بنسبة 16.6 %.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 9 % خلال الأسبوع لتصل إلى مستوى 4574 دولاراً للأونصة، في حين لم تكن الفضة بمنأى عن الضغوط، إذ أنهت العقود الآجلة تعاملاتها عند 69.66 دولاراً، وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ ديسمبر، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية متتالية بانخفاض بلغ نحو 14 %.