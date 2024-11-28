أسهم «ديل» تهوي 12%.. و«انفيديا» تفقد 38 مليار دولار في يوم واحد

هبط سهم «ديل» بنسبة 12% في جلسة الأربعاء مسجلاً أكبر خسائر يومية في 6 أشهر بعد إعلان الشركة عن توقعات ربع سنوية مخيبة للآمال، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

إذ توقعت صانعة الحواسيب الشخصية إيرادات بقيمة 24.5 مليار دولار للربع المالي الذي سينتهي في فبراير، أي أقل من تقديرات وول ستريت البالغة 25.4 مليار دولار.

كما أعلنت الشركة عن انخفاض إيرادات قطاع الحواسيب بنسبة 1% إلى 12.1 مليار دولار في الربع المالي الثالث.

وتراجع سهم «انفيديا» بنسبة 1.2% في جلسة الأربعاء ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو شهر وتفقد الشركة 38 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد إعلان شركتي Dell وhp عن توقعات مخيبة للآمال بسبب ضعف الطلب على الحواسيب الشخصية، مما أدى إلى انتقال المشاعر السلبية إلى كامل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

كما تأثرت أسهم الشركة سلباً بمخاوف تباطؤ خفض الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم القوية.