أول تراجع للذهب في 5 أسابيع

سجّل الذهب تراجعه الأول في خمسة أسابيع، بعد أن أسهمت قوة الدولار في الحد من مكاسب المعدن النفيس.

وسجل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية يوم الجمعة 5149 دولاراً للأوقية، بما يشكل تراجعاً بأكثر من 2 % في أسبوع. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5158 دولاراً.

كما تراجعت الفضة بنسبة 10 % إلى 84.33 دولاراً للأوقية نزولاً من 93.82 دولاراً للأوقية. وسجل مؤشر الدولار أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ عام تقريباً، في ظل دعم الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وأدى البيع الواسع في الأسهم هذا الأسبوع، إلى استخدام بعض المستثمرين للذهب كمصدر للسيولة، ما عرض الأصل الآمن لتقلبات أسواق الأسهم العالمية.