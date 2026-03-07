جي بي مورغان يفكك لغز الهروب الكبير نحو احتياطيات الذهب

بينما تنشغل الأسواق بمتابعة مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة، فإن ثمة حركة صامتة ولكنها «زلزالية» تجري في كواليس البنوك المركزية العالمية. فقد كشفت التقارير الأخيرة عن إضافة قياسية بلغت 400 طن من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية خلال الربع الأول من عام 2026 وحده، وهو رقم لا يعكس مجرد رغبة في الربح، بل يؤشر على تحول هيكلي في مفهوم «الأمن النقدي العالمي».

هذا الإقبال التاريخي، الذي تقوده بنوك مركزية في آسيا وأوروبا الشرقية، يأتي مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسة، وهي: تسييس العملات حيث أدركت الدول أن الاعتماد المفرط على «عملة واحدة» قد يمثل ثغرة أمنية في ظل سلاح العقوبات الاقتصادية. الذهب، كونه أصلاً مادياً بلا «جنسية» وبلا «مخاطر طرف ثالث»، هو الخيار الأمثل للسيادة. بجانب التحوط من «الحروب التكنولوجية» لأنه في ظل احتمالات تعطل الأنظمة البنكية الرقمية بسبب الصراعات السيبرانية أو الفضائية، يظل الذهب «المال الحقيقي» الذي لا يحتاج إلى كهرباء أو إنترنت لتمثيل قيمته.

في هذا السياق، لم تكن توقعات بنك «جي بي مورغان» بوصول الأونصة إلى 6000 دولار على المدى الطويل ضرباً من المبالغة، بل هي قراءة باردة للمعطيات لأنه مع تزايد الطلب السيادي وصعوبة العثور على مناجم كبرى جديدة، يواجه السوق عجزاً هيكلياً يدفع الأسعار للأعلى حكماً. ويرى محللو البنك أن الإنفاق العسكري الضخم (الذي تجاوز مئات المليارات في ميزانية 2026) سيؤدي حتماً إلى موجات تضخمية بعيدة المدى، ما يجعل الذهب المستفيد الأكبر كونه حافظاً للقيمة.

ويرى الخبراء أن الذهب في 2026 لم يعد يتحرك بناءً على العواطف، بل بناءً على «إعادة موازنة القوى»، وإذا استمر التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب، فإن طلب البنوك المركزية سيستمر في كونه «الوسادة» التي تمنع الأسعار من الانهيار وتدفعها لتجاوز مستويات المقاومة التاريخية، لأن الذهب اليوم هو «العملة الصعبة» الوحيدة التي تتفق عليها واشنطن وبكين وموسكو، كضمانة أخيرة في حال اهتزاز النظام المالي القائم.

وبات وصول الذهب إلى مستويات قياسية ليس علامة على ازدهار المعدن بقدر ما هو «ترمومتر» يقيس درجة القلق العالمي. ومع استمرار البنوك المركزية في جمع أطنان الذهب بصمت، فإنها ترسل رسالة واضحة للأسواق في عالم الحروب الرقمية والفضائية، يظل المعدن القديم هو الضمانة الأكثر حداثة.