الذهب والفضة يعززان مكاسبهما مع تراجع الدولار

عززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها مرة أخرى، أمس، مع تحوّل الدولار إلى الانخفاض عقب بيانات الوظائف التي أظهرت ضعفاً غير متوقع في سوق العمل، وفي ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.75% أو 88.10 دولاراً إلى 5166.80 دولاراً للأونصة، لكنها تتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت أكثر من شهر. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 2.95% أو 2.419 دولار إلى 84.60 دولاراً للأونصة، بعدما لامست 85 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

ويأتي ذلك بدعم من تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.20% إلى 99.132 نقطة بعدما لامس 99.435 نقطة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5%. وفقد الاقتصاد الأمريكي 92 ألف وظيفة في فبراير بعدما أضاف 126 ألفاً في يناير، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافته 50 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.