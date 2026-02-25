الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 0159 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 5174.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) .

وارتفعت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 5192.20 دولاراً.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم"عودة السوق الصينية، ‌إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن ‌السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب وإلى حد ‌ما الفضة أيضا".

وبدأت الولايات المتحدة ‌أمس الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10 بالمئة على الواردات من ​دول العالم، لكن ‌مسؤولا في البيت الأبيض ​قال إن واشنطن تعمل على ⁠رفعها إلى 15 بالمئة مما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي ​إلغاء الرسوم ⁠الجمركية الشاملة.

وأشار مسؤولان ⁠بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.

على الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات النووية غدا ‌الخميس في جنيف .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ​إلى 88.23 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 2212.72 دولاراً للأوقية وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة ​إلى 1793.68 دولاراً.