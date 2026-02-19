الذهب يعزز مكاسبه.. والفضة ترتفع 4 %

عزز الذهب مكاسبه أمس، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير.

وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل 1.45 % أو 70 دولاراً عند 4974.8 دولاراً للأونصة.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب 1.5 % عند 4949.92 دولاراً للأونصة، وقفز نظيره للفضة نحو 4.11 % عند 76.463 دولاراً للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 % إلى 97.29 نقطة. وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 4.1 % عند 76.585 دولاراً للأونصة، وزادت الأسعار الفورية للبلاتين 2.65 % عند 2060.95 دولاراً، ونظيرتها للبلاديوم بنحو 2.6 % عند 1731.16 دولاراً.